Miljoenenschade door telefoonspoofing en WhatsAppfraude

Telefoonspoofing en WhatsAppfraude hebben dit jaar voor miljoenen euro's schade gezorgd, zo blijkt uit cijfers die Security.NL bij de Fraudehelpdesk opvroeg. Bij telefoonspoofing doen oplichters zich voor als bankmedewerker en claimen dat het geld van het slachtoffer niet veilig is en moet worden overgemaakt naar een "kluisrekening". Deze vorm van criminaliteit werd voor het eerst eind december 2019 gemeld en zorgde dit jaar voor honderden slachtoffers.

In de eerste elf maanden van dit jaar ontving de Fraudehelpdesk 769 meldingen over telefoonspoofing/telefoontjes van zogenaamde bankmedewerkers. In 230 gevallen hadden slachtoffers ook geld naar de "kluisrekening" van de oplichters overgemaakt. Het gaat in werkelijkheid om een rekening van een katvanger. De schade bedraagt 3,9 miljoen euro. Het gaat hier alleen om mensen die melding bij de Fraudehelpdesk maakten. Cijfers van de politie zijn niet meegerekend, waardoor het werkelijke bedrag waarschijnlijk veel hoger ligt.

Bij WhatsAppfraude doen oplichters zich vaak voor als een dochter of zoon van het slachtoffer en vragen om een rekening te betalen. In 2019 ontving de Fraudehelpdesk bijna 2700 meldingen over WhatsAppfraude en hadden daarvan 353 mensen daadwerkelijk geld overgemaakt. Het totale schadebedrag bedroeg vorig jaar 1 miljoen euro.

Dit jaar ontving de Fraudehelpdesk in de eerste elf maanden bijna 12.000 meldingen. Meer dan 1300 mensen daarvan waren ook slachtoffer. Zij maakten in totaal 3,8 miljoen euro over naar de oplichters. Wederom zijn dit alleen cijfers van de Fraudehelpdesk en zijn meldingen bij de politie niet meegenomen.

Vorig jaar klopten nog vier mensen bij de Fraudehelpdesk aan omdat ze slachtoffer van malware waren geworden, zoals ransomware. De totale schade bedroeg toen 26.000 euro. Dit jaar staat de teller op slechts twee malwareslachtoffers met een gemelde schade van ruim 1100 euro.