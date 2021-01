Security.NL wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar!

En dat was 2020, een jaar dat in recordtempo voorbij vloog. Versie 2021 is inmiddels overal op tijd uitgerold en voor zover zijn er nog geen bugs aan het licht gekomen. De gehele redactie van Security.NL wenst iedereen dan ook traditiegetrouw een gelukkig en veilig nieuwjaar!

Het afgelopen jaar kregen we, net als de jaren daarvoor, met tal van datalekken, privacyschandalen, kwetsbaarheden, exploits, beveiligingsupdates en malware te maken. Encryptie wordt nog altijd door politici op de korrel genomen, infecties door ransomware vinden dagelijks plaats en tracking is gemeengoed op het internet. We zagen dit jaar echter ook meer boetes voor het overtreden van de AVG en namen afscheid van Adobe Flash Player, dat jarenlang een belangrijke aanvalsvector was. Voor de belangrijkste ontwikkelingen van 2020 maakten we dit jaaroverzicht.

Wat 2021 zal brengen is nog onduidelijk, maar één ding is zeker. Ook dit jaar zal Security.NL weer dagelijks met hart en ziel het laatste nieuws over security en privacy brengen. We hopen dat iedereen op de lijst met goede voornemens veilige wachtwoorden, het periodiek maken en testen van back-ups en het tijdig installeren van beveiligingsupdates zet. Er zijn vast nog meer zaken te noemen. We zijn dan ook benieuwd naar jullie goede voornemens!

De Redactie