Britse rechter verbiedt uitlevering van Julian Assange aan VS

WikiLeaks-oprichter Julian Assange mag niet aan de Verenigde Staten worden uitgeleverd, zo heeft een Britse rechter geoordeeld. Volgens de rechter kunnen de Amerikaanse autoriteiten niet voorkomen dat Assange in een Amerikaanse cel zelfmoord pleegt.

De VS verdenkt Assange van het plegen van computervredebreuk. Ook stellen de Amerikaanse autoriteiten dat hij samen met klokkenluider Chelsea Manning medeplichtig is aan het onrechtmatig verkrijgen en verspreiden van vertrouwelijke defensiedocumenten. Assange zou Manning ook hebben geholpen bij het verkrijgen van informatie waarvan hij wist dat die ten nadele van de Verenigde Staten gebruikt zou worden of in voordeel van een buitenlandse natie was. Tevens wordt hij beschuldigd van samenzweren met hackersgroep LulzSec.

De rechter verwierp allerlei argumenten van de advocaten van Assange om hem niet uit te leveren. Zo stelde de rechter dat Assange bij een rechtszaak in de VS de gebruikelijke grondwettelijke en procedurele beschermingen zouden worden toegepast. Ook is er volgens de rechter geen sprake van een politiek misdrijf dat uitlevering verbiedt. Assange stelt dat hij wegens politieke redenen wordt vervolgd. De rechter ging wel mee in het bewijs van medische experts dat Assange een gevaar voor zichzelf is.

In de Verenigde Staten zou Assange waarschijnlijk in afzondering worden opgesloten en de procedures die de Amerikaanse autoriteiten beschrijven zouden niet voorkomen dat de WikiLeaks-oprichter een manier vindt om zelfmoord te plegen, aldus de rechter. De medische experts stelden dat Assange, die vastzit in een Britse cel, aan depressies heeft geleden. Volgens de rechter maakt Assange een depressieve indruk en is hij wanhopig over zijn toekomst. De Amerikaanse overheid gaat tegen het vonnis in beroep.