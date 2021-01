Miljoenen Windows 7-pc's al een jaar zonder beveiligingsupdates

Het is een jaar geleden dat Microsoft de ondersteuning van Windows 7 stopte, toch draait het besturingssysteem nog altijd op tientallen miljoenen computers wereldwijd. In Nederland zou het om meer dan een half miljoen machines gaan die mogelijk al een jaar zonder beveiligingsupdates zitten.

Organisaties die nog altijd van Windows 7 of Server 2008 R2 gebruikmaken kunnen tegen betaling tot januari 2023 patches blijven ontvangen. Voor eindgebruikers met Windows 7 is deze optie niet beschikbaar, wat inhoudt dat zij al een jaar geen beveiligingsupdates meer voor hun systeem hebben ontvangen. Daarnaast zijn er ook organisaties en bedrijven die ervoor kiezen om geen onderhoudscontract af te sluiten en zo met kwetsbare computers zitten.

Volgens cijfers van marktvorser StatCounter draait 18 procent van alle Windows-computers nog op Windows 7. Cijfers van de Amerikaanse overheid, die statistieken over bezoekers van overheidssites bijhoudt, laten zien dat bijna 9 procent van de Windows-gebruikers nog met Windows 7 werkt. Volgens Microsoft zijn er wereldwijd 1,5 miljard Windows-gebruikers. Windowsvolger Ed Bott denkt dat het werkelijke aantal waarschijnlijk lager is, maar stelt dat er nog zeker 100 miljoen systemen te vinden zijn waarop Windows 7 draait. Het aantal zou ten opzichte van een jaar geleden wel met meer dan 100 miljoen zijn gedaald.

Hoeveel Windows-computers er precies in Nederland zijn is onbekend, maar lange tijd werd een getal van 10 miljoen genoemd. StatCounter stelt dat van de Windows-machines in Nederland 6,6 procent op Windows 7 draait. Dat zou met een totale populatie van 10 miljoen pc's zo'n 660.000 Windows 7-machines inhouden.