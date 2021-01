Duitse overheid vraagt Cisco 21 keer om klantgegevens

De Duitse overheid heeft in de eerste zes maanden van 2020 in totaal 21 keer bij Cisco om gegevens van klanten gevraagd. Daarmee zijn onze oosterburen wereldwijd koploper wat dataverzoeken betreft. De Nederlandse autoriteiten klopten in de eerste helft van vorig jaar geen enkele keer bij Cisco aan voor klantgegevens.

Cisco publiceert al jaren zogeheten "transparantierapporten" waarin het een overzicht geeft van ontvangen dataverzoeken. Alle eerdere rapporten maakten alleen onderscheid tussen verzoeken van de Amerikaanse autoriteiten en internationale dataverzoeken. Voor het eerst zijn de dataverzoeken per land inzichtelijk gemaakt.

In de eerste zes maanden van 2020 ging het in totaal om 48 dataverzoeken wereldwijd. Daarvan waren er 21 van de Duitse autoriteiten afkomstig en 18 vanuit de Verenigde Staten. In de meeste gevallen wordt er 'non-content data' gevraagd. Het gaat dan om informatie zoals naam, adresgegevens, telefoonnummer, ip-adres, e-mailadres, betaalgegevens zoals creditcardinformatie en telemetriegegevens die samenhangen met het gebruik van de klant. Het kan dan gaan om url's, netflowdata en informatie over cookies.

In 58 procent van de verzoeken overhandigde Cisco gegevens van klanten. Wanneer Cisco geen data verstrekt komt dit met name omdat er geen gegevens zijn gevonden. Verder laat de netwerkgigant in het transparantierapport weten dat het geen backdoors aan producten toevoegt en overheidsdiensten nooit zonder een adequaat juridisch proces directe toegang tot content of non-content data geeft.