GitHub blokkeert bedrijf nadat medewerker laptop in Iran opent

GitHub heeft het account van een bedrijf volledig geblokkeerd nadat een medewerker van de onderneming zijn ouders in Iran bezocht en daar zijn laptop opende. Hierdoor kon het bedrijf naar eigen zeggen dagenlang geen software uitrollen. Na bijna een week heeft GitHub het account weer hersteld, wat volgens sommigen het risico aantoont dat het gebruik van dergelijke clouddiensten met zich meebrengt.

GitHub biedt een platform voor het ontwikkelen van software. Het wordt met name voor versiebeheer en het bijhouden van problemen gebruikt. Het Duitse Pure Labs is één van de vele bedrijven die van GitHub gebruikmaakt. Een medewerker van het bedrijf was onlangs in Iran voor een bezoek aan zijn ouders. Daar opende hij zijn laptop die vanaf een Iraans ip-adres verbinding met het GitHub-account van Pure Labs maakte.

Daarop besloot GitHub het volledige bedrijfsaccount af te sluiten, waardoor geen enkele ontwikkelaar van Pure Labs meer van GitHub gebruik kon maken, zegt Sebastian Slomski, medeoprichter van het bedrijf. Slomski kon ook niet meer zijn facturen van GitHub benaderen en daardoor niet zijn belasting doen. Hij meldde het probleem op 30 december aan GitHub, dat vandaag pas de toegang tot het account herstelde.

GitHub is een Amerikaans bedrijf en onderdeel van Microsoft. Het moet zich dan ook aan de Amerikaanse exportwetgeving houden. Wat betreft de sancties tegen Iran stelt de Amerikaanse overheid dat bedrijven het account van een klant niet hoeven te blokkeren wanneer ze weten dat de klant niet gewoonlijk verblijft in Iran. GitHub-ceo Nat Friedman liet in 2019 al weten dat accounts van gebruikers in Iran, Syrië en de Krim werden geblokkeerd.

In het geval van Pure Labs reageerde Friedman op de tweet van Slomski en zorgde er zo voor dat het account vandaag weer werd hersteld. Volgens sommigen laat dit het risico zien dat het gebruik van clouddiensten, van een bedrijf dat andere doelen en prioriteiten dan de klanten heeft, met zich meebrengt.