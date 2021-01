Tweede Kamer stemt tegen invoering van coronapaspoort

De Tweede Kamer heeft gisteren tegen de invoering van een coronapaspoort gestemd dat zou kunnen worden ingezet bij het verstrekken van toegang tot publieke voorzieningen. Vorige maand vroeg minister De Jonge van Volksgezondheid aan de Gezondheidsraad om advies onder welke voorwaarden een 'coronapaspoort' zou kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot onderwijsinstellingen, zorginstellingen, publieke voorzieningen, werkomgeving en sociale gelegenheden zoals horeca, uitgaansgelegenheden of evenementen.

Het advies van de Gezondheidsraad zou halverwege deze maand moeten verschijnen. Tijdens een debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus dat gisteren in de Tweede Kamer plaatsvond diende Azarkan van DENK een motie in het tegen het coronapaspoort. Volgens Azarkan ervaren burgers een dergelijk paspoort als een 'sneaky manier' om vaccinatie toch te verplichten. "Wat DENK betreft zijn coronapaspoorten, verplichte vaccinaties en alle andere maatregelen die inbreuk doen op de privacy en op zelfbeschikking onacceptabel", aldus het Kamerlid.

"Er zijn twee adviesaanvragen geweest, aan de Commissie Ethiek en recht van de Gezondheidsraad. De eerste vraag gaat over testen. Daar komt u inderdaad dat coronapaspoort in tegen. Dat heeft te maken met gewoon de ideeën die daarover zijn", antwoordde minister De Jonge van Volksgezondheid op Azarkan.

Het DENK-Kamerlid diende aan het einde van het debat zijn motie tegen het coronavirus in. Daarin stelt Azarkan dat het niet hebben van een coronapaspoort toegang tot publieke voorzieningen, zoals het openbaar vervoer of het stadhuis, de burger in zijn functioneren in de samenleving kan beperken. De regering wordt vervolgens opgeroepen om toegang tot publieke voorzieningen voor iedereen mogelijk te maken ongeacht vaccinatie- of teststatus.

De motie werd vervolgens door middel van handopsteken aangenomen. Van de Kamerleden stemden er 79 voor en 70 tegen. De tegenstemmen waren afkomstig van het CDA, D66 en de VVD.