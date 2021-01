SolarWinds aangeklaagd in Verenigde Staten door aandeelhouders

Softwarebedrijf SolarWinds, waarvan de software voor een wereldwijde supply-chain-aanval werd gebruikt, is in de Verenigde Staten aangeklaagd door meerdere aandeelhouders. Dat melden de twee advocatenkantoren die de klagers in deze zaak ondersteunen. Volgens de aanklacht heeft SolarWinds misleidende en valse beweringen gedaan en zo de wet overtreden.

Zo meldde het softwarebedrijf niet dat het Orion Platform sinds halverwege 2020 een kwetsbaarheid bevatte waardoor aanvallers de server konden compromitteren waarop het product draaide. Daarnaast bevatte de SolarWinds-updateserver een eenvoudig te raden wachtwoord, namelijk solarwinds123. Door de aanval werden allerlei SolarWinds-klanten gecompromitteerd wat voor grote reputatieschade voor het softwarebedrijf zorgde, stelt de aanklacht verder.

Verklaringen over de onderneming, bedrijfsactiviteiten en vooruitzichten die SolarWinds deed zijn daardoor vals en misleidend, aldus de klagers, die vinden dat aandeelhouders hierdoor schade hebben opgelopen. Aandeelhouders van het softwarebedrijf die zich gedupeerd voelen kunnen zich aansluiten bij de nu gestarte massaclaim. Die eist voor het overtreden van de Securities Exchange Act een niet nader genoemde schadevergoeding van SolarWinds.