ABN Amro mag ouders katvanger acht jaar op zwarte lijst zetten

ABN Amro mag de ouders van een katvanger acht jaar op een interne zwarte lijst zetten en hun rekening bij de bank sluiten, zo heeft het het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. De vijftienjarige zoon van de ouders fungeerde in 2019 als katvanger en stelde zijn betaalrekening en bijbehorende pas ter beschikking aan criminelen.

Op de rekening werd 1145 euro overgemaakt afkomstig van fraude. Daarvan werd een deel contant opgenomen. Duizend euro werd echter overgemaakt naar de rekening van de ouders, die het geld later contant opnamen. ABN Amro besloot daarop de rekening van de ouders te beëindigen. Tevens werden de ouders voor een periode van acht jaar in de Gebeurtenissenadministratie en het Intern Verwijzingsregister (IVR) van de bank opgenomen. Dat houdt in dat zij gedurende deze periode geen gebruik kunnen maken van de diensten van ABN Amro en de groep financiële ondernemingen waarvan de bank deel uitmaakt.

Volgens de ouders is de registratie op de zwarte lijst van de bank voor een periode van acht jaar disproportioneel. Daarnaast claimen ze het geld naar hun eigen rekening te hebben overgemaakt om het veilig te stellen en hebben ze de bank aangeboden om de duizend euro terug te storten. De ouders eisten dat ABN Amro de bankrelatie met hen herstelt en hun gegevens uit de Gebeurtenissenadministratie en het IVR verwijdert.

Het Kifid stelde dat de bank volgens de regels heeft gehandeld en de ouders op de zwarte lijst mocht plaatsen. De gegevens van de ouders zijn namelijk geregistreerd in verband met geld dat afkomstig is uit fraude en dat via de rekening van de zoon op hun rekening is gestort. De fraude waaruit het geld afkomstig is, is een strafbaar feit, zo stelt het klachteninstituut. De ouders zijn daarnaast meerdere keren in de gelegenheid gesteld het geld terug te boeken, en gaven ook aan dit te zullen doen, maar deden dit uiteindelijk niet.

Volgens het Kifid is niet vast komen te staan dat de ouders het geld wilden veiligstellen, zoals ze beweren. "Het lijkt er eerder op dat zij dit hebben gedaan om, zoals later ook bleek, eigen betalingen en uitgaven mee te kunnen doen." Opname in het register is dan ook proportioneel. Daarnaast mocht de bank de klantrelatie met de ouders beëindigen, beslist het klachteninstituut (pdf).