Celstraf voor man die systemen van ex-werkgever saboteerde

Een 41-jarige Amerikaan is veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar en één dag en het betalen van een schadevergoeding van 221.000 dollar wegens het saboteren van de systemen van zijn voormalige werkgever, waardoor leveringen van beschermende kleding aan zorgpersoneel werden vertraagd.

Het niet bij naam genoemde bedrijf fabriceert beschermende kleding voor personeel in de zorgsector. De man werd begin maart vorig jaar door het bedrijf ontslagen. Voor zijn werkzaamheden bij het bedrijf beschikte hij over beheerdersrechten. Zijn accounts werden bij zijn ontslag door het bedrijf ingetrokken. Terwijl hij nog voor het bedrijf werkzaam was had hij echter een extra account aangemaakt. Een aantal dagen na zijn ontslag logde hij via dit account in op de systemen van het bedrijf.

Na te zijn ingelogd maakte hij een tweede account aan en met dit account wijzigde hij meer dan 115.000 records en verwijderde bijna 2400 records in de bedrijfssystemen. Hierna schakelde hij de twee gebruikte gebruikersaccounts uit en logde uit. De aanpassingen aan de records verstoorden het distributieproces van het bedrijf, waardoor leveringen van beschermende kleding aan zorgverleners werden vertraagd.

"Tijdens het hoogtepunt van de wereldwijde pandemie verstoorde de verdachte de distributie van belangrijke medische goederen voor zorgpersoneel aan de frontlinie van het gevecht", zegt FBI-agent Chris Hacker. Uit bewijs dat de FBI verzamelde bleek dat de voormalige medewerker verantwoordelijk was voor de aanval.