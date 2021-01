Impact Spectre en Meltdown op prestaties cpu's nog altijd merkbaar

Het is precies drie jaar geleden dat onderzoekers kwetsbaarheden in moderne processors demonstreerden genaamd Spectre en Meltdown. Fabrikanten en softwareontwikkelaars kwamen vervolgens met allerlei maatregelen om gebruikers te beschermen. De impact van deze mitigatiemaatregelen op de prestaties is drie jaar later nog altijd merkbaar. Dat blijkt uit onderzoek van Phoronix.

Spectre en Meltdown zijn zogeheten "speculative execution side channel" aanvallen, die misbruik maken van de architectuur die ontwikkeld is om de prestaties van processors te verbeteren. De beschermingsmaatregelen die werden genomen hadden dan ook impact op de prestaties van de processors. Op de derde verjaardag van Spectre en Meltdown keek Phoronix hoe de stand van zaken is bij zowel oudere als nieuwere processoren.

De test kijkt onder andere naar de impact op Mozilla Firefox, Google Chrome, het compileren van code, versleuteling en verschillende andere zaken. Dan blijkt dat bij met name oudere processoren, zoals de Core i7 7700K en 8700K, de impact nog altijd merkbaar is. Die moeten door de genomen maatregelen gemiddeld een kwart van de prestaties inleveren. Bij nieuwere processors, die over hardwarematige bescherming beschikken, is de impact minder groot. Zo moet een Intel Core i9 10900K vijf procent inleveren, gevolgd door de Ryzen 9 5950X die door de mitigaties zo'n tien procent aan prestaties verliest.

In 2018 werden verschillende malware-exemplaren ontdekt die misbruik van de kwetsbaarheden maakten. Het ging hier in alle gevallen om proof-of-concepts bedoeld als demonstratie. Virus Bulletin meldde in hetzelfde jaar nog dat er geen actieve aanvallen met echte malware waren waargenomen.