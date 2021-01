ANWB waarschuwt voor datalek na ransomware-aanval op leverancier

ANWB heeft klanten gewaarschuwd voor een datalek nadat het systeem van een leverancier eind december door ransomware werd getroffen. Het gaat om een incassobureau dat namens de ANWB in contact treedt met klanten en leden over een (mogelijke) betalingsachterstand.

Hiervoor deelt de ANWB gegevens van klanten met het incassobureau. Eind december kregen criminelen toegang tot de systemen van het incassobureau en versleutelden aanwezige gegevens. Mogelijk zijn daarbij ook gegevens van ANWB-klanten gestolen. Het gaat dan specifiek om contact- en factuurgegevens. Het incassobureau heeft inmiddels weer toegang tot de gegevens. Of die via een back-up zijn hersteld of dat de criminelen zijn betaald laat de ANWB niet weten.

Naar aanleiding van het datalek is de ANWB gestopt met het delen van data met het incassobureau en heeft het melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Klanten zijn vandaag via e-mail geïnformeerd. In de e-mail adviseert de ANWB klanten om alert te zijn op verdachte e-mails. Hoe de leverancier met ransomware besmet kon raken is niet bekendgemaakt. Er is een onderzoek naar de oorzaak van het incident ingesteld.

"Als ransomware bestanden heeft versleuteld die persoonsgegevens bevatten, is dit een datalek. Er moet namelijk toegang tot de bestanden zijn geweest om deze te kunnen versleutelen", zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens. "Bij inbreuken op de beveiliging waarbij ransomware is aangetroffen, gelden dezelfde criteria voor het melden van het datalek als voor datalekken met een andere oorzaak."