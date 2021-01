Privacytoezichthouder klaagt particulier aan voor illegale datahandel

De Britse privacytoezichthouder heeft een privépersoon aangeklaagd voor illegale datahandel. De vrouw, die werkzaam was voor de Britse wegenwacht, werd vandaag door een Britse rechtbank veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf. Ook moet ze een taakstraf uitvoeren, proceskosten betalen en het geld dat ze met de illegale datahandel verdiende teruggeven.

Via de systemen van de Royal Automobile Club (RAC) verzamelde de vrouw gegevens van mensen die bij verkeersongelukken waren betrokken. Het ging dan om namen, telefoonnummers en registratienummers, ook al had ze hier geen toestemming voor gekregen. Vervolgens verstuurde ze deze informatie door naar een bedrijf dat schadeclaims afhandelt. Dit bedrijf belde de personen die bij de verkeersongelukken waren betrokken en bood vervolgens allerlei diensten aan.

De zaak kwam aan het rollen nadat een bedrijf de RAC waarschuwde dat een medewerker, die bij een verkeersongeluk was betrokken, met allerlei hinderlijke telefoontjes te maken had gekregen. Het bedrijf vermoedde een datalek bij de RAC, aangezien de wegenwacht het voertuig van de medewerker had geborgen. Vervolgens voerde de RAC een onderzoek uit naar de mailboxes van het personeel en ontdekte dat de nu veroordeelde werknemer allerlei lijsten met persoonsgegevens had gemaakt en doorgestuurd.

Naast de voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden moet de vrouw ook een taakstraf van honderd uur uitvoeren, duizend pond aan proceskosten betalen en 25.000 pond teruggeven die ze met de datahandel zou hebben verdiend. De directeur van het schadeclaimbedrijf dat de data gebruikte werd veroordeeld tot ook een taakstraf van honderd uur en het betalen van de proceskosten van duizend euro. Tevens moet hij 15.000 pond aan verdiensten teruggeven. Mochten de twee het geld niet binnen drie maanden hebben betaald, dan volgt een gevangenisstraf van drie maanden.