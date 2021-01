Ubiquiti waarschuwt klanten voor mogelijk datalek

Door Rexodus: Als de manier van kruiden goed is gedaan, zijn die hashes niets waard. Daarom zou ik voorlopig juist niet kenbaar maken hoe dat werkt.



Security by obscurity. Het moet maar even.

Ja als je je password hashes niet op de standaard manier doet dan wordt een gelekte lijst hashes meteen veel minder waard.Maar ja het is zo gemakkelijk een standaardfunctie aan te roepen he?En het is zo'n gedoe om daarvoor of daarna nog iets met die info te doen.Dus doet men dat dan meestal maar niet.