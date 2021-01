Politie VS zet gezichtsherkenning in om Capitool-bestormers te identificeren

Door Anoniem: Komt goed uit dat deze demonstranten geen maskers en helmen dragen. Zij staan duidelijk voor hun zaak en zijn niet getraint om de boel te frustreren of nog erger te doen.

Dat betwijfel ik. Onder de massa van duizendenin Washington DC bevonden zich op de 6de januari veel leden van gewapende rechtse milities en georganiseerde groepen van US military veteranen. Rondom en in het Capitool gebouw zelf was overduidelijk sprake van excessief veel geweld, gepleegd door de door Trump opgezweepte meute:Videos show pro-Trump rioters pulling three officers down a set of stairs during a violent attempt to breach the building.