Overheid start op 20 januari bug bounty-programma voor CoronaMelder

De overheid start op 20 januari om 13:37 uur een bug bounty-programma voor CoronaMelder. Onderzoekers die aan het programma deelnemen worden beloond voor het melden van kwetsbaarheden in de corona-app. Details over de beloningen en voorwaarden van het programma worden aankomende week via coronamelder.nl bekendgemaakt, zo heeft minister De Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Sinds de landelijke introductie van CoronaMelder is de app door meer dan 4,4 miljoen mensen gedownload. In totaal hebben op 11 januari ruim 94.000 positief geteste mensen, samen met de GGD, via de app anderen gewaarschuwd dat zij met een besmet persoon in contact zijn geweest. Volgens De Jonge blijkt uit onderzoek dat CoronaMelder sneller meer mensen vindt, aanvullend op het reguliere bron- en contactonderzoek.

Meldpunt Misbruik CoronaMelder

Vorig jaar oktober werd bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het Meldpunt Misbruik CoronaMelder gestart. Burgers kunnen daar direct en indirect misbruik van de app melden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vragen naar inzage in de app of het dwingen tot installatie, maar ook het gebruiken van een gezagsverhouding of het bieden van financieel voor- of nadeel bij gebruik van CoronaMelder vallen hieronder. Sinds de start van het meldpunt zijn er negen vragen binnengekomen waarvan één melding van mogelijk misbruik van de CoronaMelder. Deze melding is doorgezet naar de Inspectie SZW.