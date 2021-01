Zorginstellingen willen uitzondering op AVG om vaccinatiestatus personeel

Door Anoniem: Privacy is dat IK bepaal wie toegang heeft tot MIJN gegevens.

Daarmee is het per definitie een schending van mijn privacy zonder uitdrukkelijke toestemming van MIJ.



Daarnaast zou die vaccinatiestatus er überhaupt niet moeten zijn.

Wederom een voorbeeld van informatie die voor een min of meer legitiem doel verzameld wordt en in no-time voor andere doeleinden misbruikt dreigt te worden.



Een wet geldt altijd en overal. Ook als het even niet uit komt.

Dood eng dit. Nu is het het verpleegtehuis. Morgen je werkgever. Volgende week iedereen die het weten wil.

Ik kan alleen maar hopen dat de minister de rug recht houdt. Maar het zal wel weer een rug van rubber zijn. Vaccinatie-drammen... het we come!

Ik wil echter ook graag dat mijn geliefde in het verzorgingstehuis veilig wonen en dat ze alles doen om de veiligheid van mijn geliefde garanderen.Daarmee is het per definitie een schending van mijn veiligheid/gezondheid van mijn geliefde.