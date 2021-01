Politie stuurt sms naar 750 contacten in telefoons van vermeende drugsdealers

De politie heeft voor de tweede keer een sms gestuurd naar contacten die in de telefoons van vermeende drugsdealers werden aangetroffen. In totaal ontvingen 750 mensen een bericht van de Zwolse politie met een link naar de website stopsos.nl. Daarop staat informatie over drugsverslaving en schuldhulpverlening.

Vorig jaar werden er door de Districtsrecherche IJsselland en het politieteam Zwolle twee onderzoeken naar de handel in harddrugs gestart, waarbij vijf verdachten in beeld kwamen. Deze verdachten zijn aangehouden en hun telefoons in beslag genomen. "Op die telefoons stonden berichten over het kopen van coke", aldus de politie. De afzenders van deze berichten hebben, na toestemming van de zaaksofficier van het Openbaar Ministerie, allemaal een sms gekregen.

Op de website stopsos.nl staan verhalen van drugsverslaafden die met succes van hun verslaving zijn afgekomen. "Dat kun je niet alleen, daarom staat er ook een overzicht van instanties en zelfhulpgroepen waar gebruikers naar toe kunnen gaan om aan hun verslaving te werken. We vinden het belangrijk dat we ons niet alleen richten op het bestrijden van de criminaliteit, maar dat we afnemers ook hulp bieden om van hun verslaving af te komen", zegt burgemeester Peter Snijders van Zwolle.

Een maand geleden had de Utrechtse politie de primeur door naar bijna vijfhonderd contacten die in de telefoons van vermeende drugsdealers werden gevonden een sms-bericht te versturen. Politie besloot in samenwerking met de gemeente Utrecht en het Openbaar Ministerie voor het eerst dergelijke contacten door middel van een "sms-bom" te bereiken. De officier van justitie had toestemming gegeven de telefoonnummers eenmalig voor dit doel te gebruiken. De nummers worden niet gedeeld met anderen en leiden niet tot een registratie in politiesystemen, zo laat de politie op de website van stopsos.nl weten.