De Jonge: blijven inzetten om gebruik CoronaMelder te verhogen

Door Erik van Straten: VRAAG: heeft iemand een verklaring voor onderstaande percentages?



In

percentage positief (klachten/geen klachten)

54.390 Testuitslagen (Week 49 - 01)

4.600 Positieve testuitslagen (Week 49 - 01) In genoemde weken zijn dus 100% x 4600/54390 = minder dan 8,5% van de app-gewaarschuwde mensen positief getest.



Daaronder staat, verwijzend naar de grafiek rechtsonderaan diezelfde pagina:

De grafiek laat het verloop (vanaf week 49) zien van het percentage mensen dat een positieve testuitslag kreeg waar een notificatie van CoronaMelder aan voorafging. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen mensen die wel en geen klachten hadden op het moment van de testaanvraag. Ik verwacht in die grafiek per week twee percentages (klachten vs geen klachten) die, bij elkaar opgeteld, gemiddeld 8,5% zijn.



Echter: alleen al het percentage van mensen met klachten (volgens de tekst positief getest en met app-waarschuwing) is -elke week- veel hoger dan 8,5%.



Ja, natuurlijk worden we voorgelogen over de resultaten van de Coronamelder en aan de andere kant ook weer niet.Cijfers kun je natuurlijk op allerlei manieren presenteren. Er is deze minister natuurlijk alles aan gelegen om er alles aan te doen de cijfers zo positief mogelijk te interpreteren. Je kunt dat een leugen noemen, maar aan de andere kant ook weer niet. "The truth is in the eye of the beholder".Hij heeft indertijd, in mijn opinie in zijn naïeve enthousiasme over een app, in de media en daarmee ook politiek zijn nek uitgestoken voor de app. Na enkele mislukkingen is die app er ook gekomen, en nu deze er eenmaal is, zal hij daar ook altijd positief over blijven.Persoonlijk vind ik dat hij dat geld beter had uit kunnen geven aan het eerder krijgen van meer vaccins en het eerder organiseren van de vaccinaties, want we lopen hopeloos achter bij andere landen zoals Duitsland. Daar hebben ze al 20x meer mensen gevaccineerd dan in Nederland, terwijl Duitsland nog geen 5x het aantal inwoners heeft. Het zal wel zijn dat hij de aandacht van dat beschamende cijfer wil afleiden en de focus wil leggen op het schamele succes van de app.Helaas geeft de website van je link een foutmelding (Failed to load page), waardoor ik je niet kan helpen met je analyse.