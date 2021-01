Politie registreerde vorig jaar forse toename van cybercrime

Terwijl het aantal geregistreerde inbraken vorig jaar afnam, zag de politie een forse toename van het aantal gevallen van cybercrime. Het criminaliteitsbeeld werd vorig jaar sterk beïnvloed door de coronapandemie, zo laat de politie vandaag weten. Het aantal registraties van cybercrime steeg met 127 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Het aantal geregistreerde woninginbraken daalde daarentegen met 23 procent en de registraties van zakkenrollerij halveerde bijna. Jeugd- en geluidsoverlast lijken het sterkst te reageren op de coronaperiode. Door het vele thuiswerken vorig jaar werd er ook meer overlast veroorzaakt en ervaren. Het totaal van de geregistreerde overlastincidenten steeg in 2020 met bijna 145.000 incidenten, en lag daarmee 39 procent hoger dan in 2019.

De politie liet onlangs al weten dat het aantal gevallen van WhatsAppfraude sterk toenam in 2020. Er kwamen ruim 25.000 aangiften van WhatsAppfraude binnen. Slachtoffers werden voor meer dan 13 miljoen euro opgelicht. In 2019 ging het nog om 650 aangiften, terwijl de politie in 2018 nog 250 incidenten telde.

Het totaal aantal geregistreerde misdrijven daalde vorig jaar licht met een procent ten opzichte van 2019.