Mozilla onthult plan voor nieuw, open en gezonder internet

Er is nauwelijks nog iets over van het oorspronkelijke open internet, zo stelt Mozilla. De Firefoxontwikkelaar heeft echter een plan onthuld om naar de oorspronkelijke waarden terug te keren en zo weer een open en gezond internet te krijgen.

"Het huidige internet is niet het internet dat we willen. Een toename van schadelijke content, surveillancekapitalisme, beveiligingsrisico's en andere problemen hebben ons collectief gevoel van optimisme dat het web een goede ontwikkeling is aan het wankelen gebracht", aldus Mozilla-ceo Mitchell Baker in een nieuw paper genaamd "Reimagine Open: Building Better Internet Experiences".

Om deze problematiek op te lossen doet Mozilla verschillende aanbevelingen, zoals het ontwikkelen en gebruiken van open standaarden en open software. Daarnaast moet er vanuit overheden meer regelgeving komen om openheid te bevorderen en ziet Mozilla ook een rol voor internetgebruikers weggelegd. Die zouden namelijk voor producten moeten kiezen die hen en een open internet beschermen.

"We moeten een cultuur creëren waarbij consumenten kiezen voor producten die hun problemen oplossen, privacy beschermen of ze tegen schadelijke content beschermen, en een markt die een verscheidenheid aan producten aanmoedigt om aan deze behoeftes te voldoen en succesvol is", stelt Baker. Ook vindt ze dat gebruikers transparantie van algoritmes moeten eisen om voor een betere marktwerking te zorgen.

De Mozilla-directeur ziet een voorbeeld in de "shop local" en andere consumentenbewegingen die een vuist tegen grote gecentraliseerde conglomeraten maken. Een dergelijke aanpak waarbij mensen bewust kiezen voor oplossingen en producten kan ook online voor een gezonder software-ecosysteem zorgen. Met het nu gepubliceerde paper hoopt Mozilla een maatschappelijke discussie te starten over de toekomst van het internet.