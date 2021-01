Facebook neemt stappen tegen Chrome-extensies die data schraapten

Facebook is een juridische procedure gestart tegen de ontwikkelaars van verschillende Google Chrome-extensies die data van Facebookgebruikers schraapten. Het gaat volgens de sociale netwerksite om extensies van het bedrijf Oink and Stuff. In het privacybeleid van de browser-extensies claimde het bedrijf dat er geen persoonlijke informatie werd verzameld.

Vier van de extensies van het bedrijf, Web for Instagram plus DM, Blue Messenger, Emoji keyboard en Green Messenger, functioneerden volgens Facebook als spyware en schraapten informatie van hun Facebookprofiel. Het ging om naam, gebruikers-ID, geslacht, relatiestatus, leeftijdsgroep en andere accountgegevens. Ook verzamelden de extensies informatie van andere websites, zonder dat gebruikers hier van wisten.

Facebook is nu in Portugal een zaak tegen de ontwikkelaars gestart en eist dat die alle verzamelde Facebookgegevens verwijderen. De extensies in kwestie zijn inmiddels door Google uit de Chrome Store verwijderd.