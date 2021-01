Schotse milieudienst slachtoffer van ransomware en datadiefstal

De Schotse milieudienst SEPA is slachtoffer van een ransomware-aanval geworden waardoor het al drie weken geen toegang tot e-mail heeft en ook allerlei andere systemen offline zijn. Daarnaast hebben de aanvallers voordat ze de ransomware uitrolden 1,2 gigabyte aan data buitgemaakt.

Het herstel zal naar verwachting enige tijd in beslag nemen en en zelfs nieuwe systemen vereisen. Dat laat het Scottish Environment Protection Agency via de eigen website weten. De aanval vond plaats op 24 december jongstleden en raakte het contactcentrum, interne systemen, processen en interne communicatie. Naast e-mail zijn ook verschillende andere interne systemen en "externe dataproducten" offline.

"Het is nu duidelijk dat, met de besmette systemen afgezonderd, het herstel een behoorlijke tijd in beslag zal nemen. Een aantal SEPA-systemen zal nog enige tijd slecht functioneren, waarbij er nieuwe systemen zijn vereist", aldus het SEPA. Verder laat de Schotse overheidsdienst weten dat de aanvallers 1,2 gigabyte aan data hebben buitgemaakt. Het gaat in totaal om vierduizend bestanden.

De gestolen data bestaat uit bedrijfsgegevens, aanbestedingsinformatie, projectinformatie, handhavingsmeldingen, SEPA-plannen en informatie van medewerkers, waaronder "gevoelige gegevens", aldus de uitleg. De aanvallers hebben losgeld geëist. Om wat voor bedrag het gaat en of er zal worden betaald laat het SEPA niet weten. Bij het agentschap werken twaalfhonderd mensen.