Aangekondigd einde Bugtraq-mailinglist blijkt voorbarig

De in 1993 opgerichte Bugtraq-mailinglist waar allerlei zaken over cybersecurity en kwetsbaarheden worden besproken blijft bestaan. Afgelopen vrijdag verscheen er een bericht op de mailinglist dat dat het laatste bericht zou zijn en werd tevens het einde van het archief aangekondigd.

Bugtraq werd meer dan 27 jaar gebruikt door beveiligingsonderzoekers voor het melden van kwetsbaarheden en publiceren van exploits. Ook gebruikten leveranciers de mailinglist voor het aankondigen van beveiligingsupdates. In juli 1999 werd Bugtraq onderdeel van de toenmalige securitynewssite SecurityFocus, die op zijn beurt in 2002 door securitybedrijf Symantec werd overgenomen.

In 2019 kwam Symantec in handen van Broadcom en verschillende onderdelen van het securitybedrijf werden door Accenture weer van Broadcom overgenomen, waaronder SecurityFocus. Afgelopen vrijdag liet Accenture weten dat het had besloten om geen middelen meer voor de Bugtraq-mailinglist beschikbaar te maken en het archief van berichten op 31 januari zou verdwijnen.

Beveiligingsonderzoekers reageerden teleurgesteld op de aankondiging. Vandaag laat Accenture echter weten dat het, na feedback van zowel eigen personeel als de securitycommunity, toch doorgaat met de mailinglist.