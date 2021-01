Hanzehogeschool Groningen stelt online tentamens uit wegens datalek

De Hanzehogeschool Groningen heeft allerlei online tentamens wegens een datalek met de online surveillancesoftware uitgesteld. Het Groningse blog Sikkom meldde vorige week dat het mogelijk was om met de online tentamens die studenten afnamen mee te kijken. Alleen een linkje was voldoende om studenten die thuis de tentamens maakten via hun eigen smartphone te bespioneren.

Voor de surveillance tijdens online tentamens maakt de Hanzehogeschool gebruik van Blackboard Collaborate. De smartphone van de student wordt gekoppeld aan dit systeem. Vervolgens kan de surveillant via de camera meekijken tijdens het tentamen. Om toegang tot de surveillancekanalen te krijgen wordt er gebruik gemaakt van linkjes. Gastlinkjes van deze omgeving worden echter gedeeld en kwamen in handen van Sikkom.

Het blog kon zonder wachtwoord via de linkjes toegang tot verschillende surveillancekanalen krijgen en zo, net als de surveillanten, met studenten meekijken. De Hanzehogeschool laat in een reactie weten dat de linkjes niet door studenten mogen worden gedeeld. De linkjes blijken echter een aantal dagen later nog steeds te werken. Wederom kan het blog via dezelfde linkjes toegang krijgen tot de omgeving waar studenten de online tentamens maken en zo meekijken.

"Als Hanzehogeschool hebben wij de verantwoordelijkheid om onze online tentamens veilig te laten verlopen. Dit is vandaag niet goed gegaan en dat gaan we verbeteren. We gaan een extra controle inbouwen in de surveillanceomgeving waarbij de student na controle van de identiteit in een nieuwe surveillanceomgeving wordt geplaatst die beveiligd is. Hiermee verkleinen wij de kans dat derden onrechtmatige toegang krijgen tot onze omgeving", laat de onderwijsinstelling tegenover het Dagblad van het Noorden weten.

De Hanzehogeschool Groningen heeft bij de Autoriteit Persoonsgegevens inmiddels melding van een datalek gemaakt. Daarnaast zijn allerlei online tentamens deze week uitgesteld. "Alle tentamens van de komende week (van 18 januari t/m 22 januari) worden verplaatst en we streven ernaar om ze in de week van ( 1 t/m 5 februari) en anders z.s.m. daarna te laten plaatsvinden", meldt de school in een e-mail aan studenten, zo bericht Sikkom.

Op de eigen website en Twitter maakt de Hanzehogeschool excuses. "Voor de problemen met online surveillance tijdens tentamens, willen we onze oprechte excuses aanbieden. Voor wat er is misgegaan, de verwarring en de onrust."