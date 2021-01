Viruswaarheid lekte privédata van duizenden ondertekenaars petitie

Viruswaarheid heeft de privégegevens van duizenden mensen gelekt die op de website van de organisatie een petitie tegen de lockdown invulden. Het gaat om zeker zestienduizend formulieren met e-mailadressen, namen en telefoonnummers, zo meldt de Volkskrant.

De petitie, waarin wordt opgeroepen om de lockdown per direct op te heffen, is zowel anoniem als niet-anoniem in te vullen. In het geval van een niet-anonieme ondertekening moet er een naam en e-mailadres worden opgegeven. Het telefoonnummer is optioneel. Door alleen het aanpassen van een url kon er toegang worden verkregen tot een pagina waar de ingevulde petitieformulieren waren te downloaden.

Viruswaarheid heeft de kwetsbaarheid inmiddels verholpen en zal melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Onderzoek naar het datalek loopt nog. In een reactie stelt de organisatie dat het lek mogelijk samenhangt met de ddos-aanval waar het eerder deze maand doelwit van werd. "Bij het herstellen van de website is mogelijk een lek ontstaan", aldus de organisatie. Het is onbekend of er misbruik van de kwetsbaarheid is gemaakt.