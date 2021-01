Minister Blok: Nederlandse regering kan Assange niet steunen

De Nederlandse regering beschikt niet over mogelijkheden om WikiLeaks-oprichter Jullian Assange te steunen, zo heeft minister Blok van Buitenlandse Zaken laten weten. De minister reageerde op Kamervragen van de SP. Begin deze maand oordeelde een Britse rechter dat Assange niet aan de Verenigde Staten mag worden uitgeleverd. De VS heeft hier beroep tegen aangetekend.

"Zoals bekend, heeft de VS aangekondigd tegen dat vonnis beroep aan te tekenen. De Nederlandse overheid heeft het volste vertrouwen in het onafhankelijke en onpartijdige karakter van de Britse rechtspraak waarin de bescherming van fundamentele rechten afdoende geborgd is", antwoordde Blok op een vraag van SP-Kamerlid Karabulut. Die had de minister om zijn mening over de uitspraak van de Britse rechter en Amerikaanse aanklachten gevraagd.

"Bent u nu wel bereid pal te staan voor Assange, ook al komt de vervolging van deze journalist van bondgenoot Verenigde Staten?", ging Karabulut verder met zijn vragen. Volgens Blok is vrijheid van meningsuiting een voorwaarde voor een goed functionerende democratie en een vrije samenleving. "Hetzelfde geldt voor persvrijheid. In veel landen -ook in Nederland- is het echter strafbaar om welbewust Staatsgeheime informatie te openbaren", merkt de minister op.

Het SP-Kamerlid wilde tevens weten of minister Blok bereid is om bij de Amerikaanse autoriteiten aan te dringen om het aangekondigde beroep in deze zaak niet door te zetten. Maar dat ziet Blok niet zitten. "Ook indien de Britse rechter in hoger beroep uitlevering in beginsel rechtmatig acht, is het aan de Britse regering hierover te beslissen. De Britse regering zal deze beslissing nemen op basis van een afweging van alle relevante omstandigheden. Hierin willen en kunnen wij niet treden."

Afsluitend vroeg Karabulut of de minister nog andere mogelijkheden ziet om Assange te steunen, en indien dit niet mogelijk is, waarom niet. "De Nederlandse regering beschikt niet over mogelijkheden de heer Assange, die de Australische nationaliteit heeft, te steunen", antwoordt Blok daarop.