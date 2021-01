Gegevens 77 miljoen gebruikers Nitro PDF-software gestolen

Bij een aanval op Nitro Software die vorig jaar plaatsvond zijn de gegevens van 77 miljoen gebruikers gestolen. Het softwarebedrijf is onder andere de ontwikkelaar van Nitro PDF Reader, een alternatief voor Adobe Acrobat. Ook biedt het bedrijf software voor het signeren van pdf-documenten aan.

De aanval vond afgelopen september plaats en werd in oktober door Nitro Software aan de Australian Securities Exchange (ASX) gerapporteerd. Details over het aantal getroffen gebruikers werden echter niet gegeven. Vandaag meldt beveiligingsonderzoeker Troy Hunt van de datalekzoekmachine Have I Been Pwned dat het om meer dan 77 miljoen accounts gaat. De gestolen accountdata bestaat onder andere uit e-mailadressen, namen en met bcrypt gehashte wachtwoorden.

In totaal bevat de dataset meer dan zeventig miljoen e-mailadressen die nu aan Have I Been Pwned zijn toegevoegd. Via de zoekmachine kunnen gebruikers kijken of hun gegevens in bekende datalekken voorkomen. Van de gestolen e-mailadressen was 59 procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend.