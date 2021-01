Kwetsbaarheden in CoronaMelder beloond met tickets en hoodies

Door Anoniem: Kortom: een ander het werk laten doen wat voor introductie uitgevoerd had moeten zijn en denken met een paar hoodies daarvoor te betalen.



Zo kennen we onze overheid weer!

De geldpot is leeg omdat ze een kapitaal hebben uitgegeven aan de ontwikkeling en nu blijkt dat het product niet goed is. De overheid werkt met aanbesteden: ze hebben een vast potje en daar moet een aannemer aan gekoppeld worden. Het eindresultaat (of dat achteraf telkens het budget overschreden wordt, is helemaal niet belangrijk. De ambtenaren worden beoordeeld of ze de initiele aanbesteding goed (lees: binnen het budget) gedaan hebbenDat is niet hetzelfde als het bedrijfsleven wat op zoek gaat naar een bewezen product en dan over de prijs gaat onderhandelen, en zo nodig toch naar de concurrent overstapt als men woekerprijzen vraagt.Daarom blijven IT projecten bij de overheid ook falen.