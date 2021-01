Minister: misbruik van klantgegevens bij UWV niet te achterhalen

Het valt niet te achterhalen of UWV-medewerkers misbruik van klantgegevens hebben gemaakt, zo heeft minister Koolmees van Sociale Zaken laten weten. De minister reageerde op Kamervragen van de PvdA over het nieuws dat privégegevens van miljoenen huidige en voormalige UWV-klanten eenvoudig voor duizenden ambtenaren toegankelijk zijn.

Deze gegevens zijn in het Sonar-systeem opgeslagen, dat vanwege privacyproblemen zal worden vervangen. Dit zal echter pas na 2025 plaatsvinden. Sonar is een klantregistratiesysteem waar duizenden ambtenaren gebruik van maken voor de matching van klanten en potentiële werkgevers. Het gaat om adviseurs van het UWV en een deel van de adviseurs van de gemeenten en SW-bedrijven.

Bij de ontwikkeling van het systeem lag de nadruk op transparantie en dat gegevens breed beschikbaar zijn, zodat de arbeidsbemiddeling niet beperkt blijft tot de eigen regio, stelt Koolmees. Later kwam er meer aandacht voor de privacyrisico's die hierbij kunnen ontstaan. Om de privacy en informatiebeveiliging te verbeteren heeft het UWV al verschillende maatregelen doorgevoerd of zal dit in de toekomst nog doen.

PvdA-Kamerlid Gijs van Dam wilde van Koolmees weten of er misbruik van klantgegevens is gemaakt en of de minister dit wil onderzoeken. "Door de technisch beperkte logging en monitoring op het systeem Sonar, kan niet achterhaald worden welke medewerkers op welk moment welke gegevens hebben ingezien. Daardoor kan het niet worden uitgesloten dat er ongeoorloofd gebruik is gemaakt van klantgegevens", reageert Koolmees.

Volgens de minister houdt dit in dat medewerkers met toegang tot Sonar mogelijk meer persoonsgegevens hebben verwerkt of hebben ingezien dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken. Het UWV is nu bezig om het loggen en monitoren te verbeteren, zodat het wel mogelijk wordt om ongeoorloofd gebruik vast te stellen. Deze maatregelen zouden in het eerste kwartaal van dit jaar moeten zijn doorgevoerd.

Koolmees stelt dat er binnen het UWV veel aandacht voor de privacy van klantgegevens is, alleen dat er met een oud systeem wordt gewerkt. "Sonar is niet het gevolg van desinteresse voor privacy, maar van eerdere ontwerpkeuzes gericht op effectieve dienstverlening aan klanten. De gedachte dat arbeidsbemiddeling niet beperkt zou moeten blijven tot de eigen regio was destijds een belangrijk uitgangspunt. Soanr is echter verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd."

Afsluitend laat de minister weten dat niet alle privacyproblemen en kwetsbaarheden in Sonar met betrekking tot de AVG zijn te verhelpen. Uiteindelijk zal het systeem dan ook na 2025 worden vervangen. In aanloop naar deze vervanging zal het UWV wel stapsgewijs verschillende maatregelen doorvoeren. Zo worden in het eerste kwartaal van dit jaar de gegevens verwijderd van klanten die vijf jaar of langer inactief zijn.