Witte Huis vraagt in broncode website om programmeurs en it-experts

Het Witte Huis vraagt programmeurs, ontwikkelaars en andere it-specialisten in de broncode van de vernieuwde website van whitehouse.gov om zich aan te melden. De website kreeg vanwege de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden een update. Daarbij werd de broncode voorzien van de opmerking "If you're reading this, we need your help building back better", gevolgd door een link naar een vacaturesite.

Het gaat om de vacaturewebsite van de U.S. Digital Service (USDS), een dienst die zich in het Witte Huis bevindt en it-advies aan federale overheidsinstanties geeft. De USDS hanteert een "tour-of-service" model, waarbij medewerkers maximaal vier jaar bij de dienst werken. De meeste werknemers zijn er één tot twee jaar actief. De USDS werd in 2014 door de toenmalige president Barack Obama gelanceerd met als doel het moderniseren van overheidsdiensten.