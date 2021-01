Hof van Twente: opbouw nieuwe ict-infrastructuur duurt twee jaar

De gemeente Hof van Twente, die vorige maand door een omvangrijke ransomware-aanval werd getroffen, zal nog zeker twee jaar nodig hebben voor het opbouwen van de nieuwe ict-infrastructuur. Daarnaast zijn de gegevens van inwoners veilig en voor zover nu bekend niet door de aanvallers gestolen.

Dat meldt burgemeester Ellen Nauta in een update over de aanval. Inmiddels is de normale dienstverlening van de gemeente hersteld. "Maar dat betekent nog niet dat we klaar zijn. We hebben een gevulde etalage maar de winkel er achter is nog leeg", merkt Nauta op. Zo wordt er nog veel handmatig gedaan, waaronder de uitgifte van paspoorten. Dat verliep volgens een bepaalde routine, maar daar zijn nu veel meer handelingen voor nodig.

Kort na de aanval liet de gemeente weten dat de ict-infrastructuur opnieuw moest worden opgebouwd. "Dat is niet gemakkelijk. Het duurt minstens een half jaar om de basisinfrastructuur op te bouwen en dan moet u daarna nog denken aan twee jaar om alles achter de schermen weer met de juiste informatie en data te vullen tot het niveau wat we voor 1 december gewend zijn", stelt de burgemeester, die toevoegt dat de gemeente dan over een 'modern en veilig, state-of-the-art systeem' zal beschikken.

Verder zijn de gegevens van burgers volgens Nauta veilig. "Vooralsnog is er geen aanwijzing dat er gegevens naar buiten zijn gegaan. Een aantal daartoe bevoegde instanties monitort achter de schermen continu de veiligheid van de gegevens van onze inwoners die te maken hebben met identiteit." Deze bedrijven melden dat er geen gegevens van inwoners zijn buitgemaakt.

Als laatste laat de burgemeester weten dat er geen losgeld is betaald. "We vinden uit principe dat je geen zaken moet doen met criminele organisaties en we volgen daarin de lijn van de rijksoverheid."