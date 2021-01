Kamervragen over twee verplichte camera's bij online tentamens

Het gebruik van surveillancesoftware door onderwijsinstellingen bij online tentamens blijft de Tweede Kamer bezighouden. Dit keer gaat het om een maatregel van de Erasmus Universiteit. Studenten moeten naast de webcam van hun laptop ook hun smartphone als camera instellen.

Volgens de universiteit moet dit fraude tegengaan. "Zorg dat uw telefoon is uitgezet en/of smartwatch is opgeborgen. Gebruik ervan tijdens het tentamen en binnen 30 minuten na afloop van het tentamen, is niet toegestaan. Mogelijk dient uw telefoon ingezet te worden als 2e camera om beelden te tonen van uw tentamenomgeving aan de online surveillance. Let hiervoor op de informatie die gegeven wordt bij aanvang van het tentamen", aldus de universiteit (pdf).

Alle faculteiten gaan werken met een tweede camera bij proctoringtentamens, meldt Erasmus Magazine. Van Raan en Van Esch van de Partij voor de Dieren hebben minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en minister Van Engelshoven van Onderwijs om opheldering gevraagd. "Deelt u de mening dat de Erasmus Universiteit met deze buitenproportionele stap volkomen de verkeerde kant op beweegt? Zo nee, waarom niet?", vragen de Kamerleden.

De ministers moeten verder duidelijk maken of ze van mening zijn dat de inzet van surveillancesoftware bij tentamens zo snel mogelijk moet stoppen. "Bent u bereid om de Erasmus Universiteit terug te fluiten? Zo nee, waarom niet?", vragen Van Raan en Van Esch verder. Ze willen daarnaast weten of de ministers onderwijsinstellingen gaan helpen om met het gebruik van surveillancesoftware te stoppen.

Ollongren en Van Engelshoven hebben drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden. Eerder deze week stelde de PvdD ook al Kamervragen over een datalek met de surveillancesoftware van de Hanzehogeschool Groningen. Daar bleek het voor buitenstaanders mogelijk om met studenten die online tentamens maakten mee te kijken.