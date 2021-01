MyFreeCams waarschuwt 2 miljoen gebruikers voor datalek uit 2010

MyFreeCams, een website voor webcammodellen, heeft twee miljoen gebruikers gewaarschuwd voor een datalek uit 2010 waarbij gebruikersnamen, e-mailadressen en wachtwoorden in plaintext werden buitgemaakt. Ook het aantal MyFreeCams Tokens dat gebruikers hadden aangeschaft werd inzichtelijk voor de aanvaller.

Met deze tokens, waarvoor moet worden betaald, kunnen gebruikers de webcammodellen weer betalen. De gestolen gebruikersgegevens worden nu in delen te koop aangeboden op internet. De vraagprijs is 1500 dollar per 10.000 gebruikers. De aanvaller zou op zijn bitcoinadres 49 transacties ter waarde van 22.000 dollar hebben ontvangen.

Hoewel het datalek tien jaar geleden plaatsvond is het nooit ontdekt totdat de aanvaller de gegevens te koop aanbood. MyFreeCams heeft gebruikers nu een waarschuwing gestuurd. Hoe de aanvaller toegang tot de gebruikersdatabase kon krijgen laat de website niet weten, maar volgens berichten zou dit via SQL-injection zijn gedaan. MyFreeCams zou zo'n 70 miljoen bezoekers per maand krijgen.