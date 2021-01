Politie komt met WhatsApp-nummer voor beelden van relschoppers

De politie heeft een apart telefoonnummer gelanceerd waar beelden van relschoppers via WhatsApp naar toe kunnen worden gestuurd. Bij ongeregeldheden die gisterenavond in Rotterdam plaatsvonden zijn ruim vijftig relschoppers op heterdaad aangehouden. Naar de relschoppers die nog niet zijn opgepakt is de politie een onderzoek gestart en vraagt daarbij de hulp van het publiek.

"In het onderzoek is een zeer belangrijke rol weggelegd voor beelden. Heeft u met een telefoon, dashcamcamera of deurbelcamera videobeelden of foto’s gemaakt van de ongeregeldheden? Deze ontvangen we graag", zo laat de politie vandaag weten. Om het uploaden van beelden eenvoudiger te maken heeft de politie een WhatsApp-nummer gelanceerd waar mensen beelden naar toe kunnen sturen. Daarnaast is er ook een aparte uploadpagina gemaakt.

De beelden worden eerst intern door de politie geanalyseerd. Zo worden ze getoond aan wijkagenten en andere politiemedewerkers voor herkenning. Relschoppers die niet intern herkend worden, zullen getoond worden aan het grote publiek via politie.nl, social media en opsporingsprogramma's als Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht.