Autoriteit Persoonsgegevens eist opheldering van GGD over datalek

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft opheldering van de GGD geëist nadat bleek dat medewerkers persoonsgegevens van miljoenen Nederlanders uit twee coronasystemen te koop aanboden op internet. Het ging daarbij om adressen, telefoonnummers, burgerservicenummers en testresultaten.

Bij het testen op corona en het bron- en contactonderzoek verwerkt de GGD gegevens van een groot aantal mensen. De gegevens bestaan uit naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, burgerservicenummers en testresultaten. Bij het bron- en contactonderzoek zijn veel GGD-medewerkers betrokken. "Dan juist moet je je gegevens extra goed beveiligen. En checken of medewerkers niet meer gegevens opvragen dan noodzakelijk of complete datasets downloaden", aldus de privacytoezichthouder.

Volgens de AP is het belangrijk om dergelijke persoonsgegevens goed te beveiligen en ervoor te zorgen dat medewerkers niet overal bij kunnen. Daarbij is logging en monitoring essentieel, aldus de toezichthouder. Die laat weten dat de GGD burgers goed en snel moet informeren over de diefstal van hun persoonsgegevens. Dit moet onder andere via website van de GGD en door een informatielijn open te stellen.

"Iemands medische gegevens, adres, telefoonnummer en BSN zijn zeer privé. En dat moeten ze ook blijven. Zulke informatie is heel geschikt voor bijvoorbeeld identiteitsfraude en phishing. De beveiliging moet daarom aan de hoogste eisen voldoen. Doe je dat onvoldoende, dan ben je nalatig en kun je aansprakelijk gesteld worden. Je riskeert dan niet alleen een boete van de AP, maar mogelijk ook claims van slachtoffers", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen.