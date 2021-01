Politie lanceert e-mailchecker voor slachtoffers Emotet-malware

De Nederlandse politie heeft vandaag een tool gelanceerd waarmee honderdduizenden slachtoffers van de Emotet-malware kunnen controleren of hun inloggegevens door de malware zijn gestolen. De politie wist tijdens een internationale operatie controle over het Emotet-netwerk te krijgen.

Vervolgens ontwikkelden de autoriteiten een update die de malware op besmette machines in quarantaine plaatst. Geïnfecteerde computers zullen deze update automatisch downloaden en uitvoeren. De Emotet-malware had verschillende doeleinden, zoals het installeren van aanvullende malware, waaronder ransomware.

De malware wist ook op besmette systemen gebruikersnamen en wachtwoorden van e-mailaccounts buit te maken. Deze inloggegevens gebruikte Emotet onder andere om zichzelf naar contacten van het slachtoffer te sturen. Tijdens de operatie om Emotet uit te schakelen werden 600.000 e-mailadressen met wachtwoorden door de politie aangetroffen.

Door middel van de 'Emotet-checker' kunnen internetgebruikers controleren of de inloggegevens van hun e-mailaccount tussen deze dataset zit. Via de website van de politie kan een e-mailadres worden ingevoerd. Wanneer blijkt dat dit e-mailadres is gecompromitteerd ontvangt de gebruiker een e-mail van de politie. Wanneer het e-mailadres niet in de gestolen data voorkomt wordt er geen bericht verstuurd.

"Dit betekent alleen dat uw gegevens niet voorkomen in de datasets die wij in beslag genomen hebben. Maar: uw computer kan besmet zijn door een ander botnet dat we nog niet opgerold hebben. Verander daarom regelmatig uw wachtwoorden en controleer ook andere checksites. Bijvoorbeeld deze: haveibeenpwned.com", aldus de politie.

Het is niet voor het eerst dat de Nederlandse politie een dergelijke e-mailchecker online zet. In juli 2017 werd dit ook al een keer gedaan nadat gestolen inloggegevens van 60.000 e-mailadressen waren ontdekt.