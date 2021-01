Oekraïense politie doet invallen bij verdachten achter Emotet-malware

Bij de internationale politieoperatie tegen het Emotet-botnet heeft de Oekraïense politie invallen gedaan bij personen die met de malware in verband worden gebracht. Tijdens de huiszoekingen, die werden gefilmd, zijn goud, zilver, geld, bankpassen, servers, computers, harde schijven en andere apparatuur in beslag genomen, alsmede opslagmedia met gestolen inloggegevens en informatie over besmette organisaties.

Het Emotet-botnet speelde een belangrijke rol in het faciliteren van cybercrime en wordt voor enkele grote ransomware-uitbraken verantwoordelijk gehouden. Politiediensten wisten de drie hoofdservers van het Emotet-botnet in kaart te brengen, waarvan er twee in Nederland stonden. De hoofdservers werden deze week overgenomen, waardoor het botnet volledig is ontregeld. Daarnaast hebben de autoriteiten een update ontwikkeld die automatisch door besmette systemen wordt gedownload en de malware in quarantaine plaatst.

Tijdens het onderzoek kwam de Oekraïense politie twee verdachten op het spoor die verantwoordelijk zouden zijn voor het beheer van het Emotet-botnet. Of deze personen ook zijn aangehouden laat het persbericht van de politie niet weten. Wel melden de Oekraïense autoriteiten dat er leden zijn geïdentificeerd van een internationale groep cybercriminelen die het Emotet-netwerk voor cyberaanvallen gebruikte. De verdachten hangen in de Oekraïne een gevangenisstraf van twaalf jaar boven het hoofd.

Het Britse National Crime Agency (NCA) meldt dat er wereldwijd minstens zevenhonderd servers waar Emotet gebruik van maakte offline zijn gehaald. Het onderzoek laat verder zien dat de bende achter Emotet over een periode van twee jaar op één cryptovalutaplatform meer dan 10 miljoen dollar had staan. Tevens zou de groep in deze zelfde periode bijna 500.000 dollar hebben uitgegeven aan het onderhoud van de criminele infrastructuur.