Apple lanceert toestemming voor tracking begin lente in iOS 14

Begin deze lente zal Apple een feature voor iOS 14 uitrollen waardoor gebruikers toestemming moeten geven als ze door apps getrackt willen worden. Dat heeft het bedrijf via de eigen website bekendgemaakt. Via "App Tracking Transparency", zoals de feature wordt genoemd, moeten apps toestemming van gebruikers krijgen voordat ze hun data over apps en websites van andere bedrijven mogen volgen.

Via het instellingenmenu van iOS kunnen gebruikers straks zien welke apps toestemming voor tracking hebben gevraagd en dit indien gewenst aanpassen. De feature zal begin deze lente via een update voor iOS 14, iPadOS 14 en tvOS 14 worden uitgerold. "Bewustzijn over de werkwijze van de industrie, zoals datatracking, is slechts een eerste stap naar een betere ervaring. Gebruikers hebben ook features en opties nodig om te bepalen hoe hun data wordt gebruikt en door wie", aldus Apple.

Elke iPhone beschikt over een uniek ID, de identifier for advertisers of IDFA. Adverteerders kunnen gebruikers via dit ID binnen apps volgen. App Tracking Transparency zorgt ervoor dat de IDFA in feite wordt uitgeschakeld. De plannen van Apple zorgden voor felle kritiek van adverteerders, waaronder Facebook. Zo gebruikt Facebook de IDFA om gebruikers over verschillende apps te kunnen volgen.