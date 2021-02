Rijksdienst: kleine kans op identiteitsfraude door datalek bij GGD

De kans op identiteitsfraude door het datalek bij de GGD is klein, zo stelt de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, die onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken is. Wel doen burgers er verstandig aan om alert te zijn op misbruik. Data uit twee coronasystemen van de GGD, die bij elkaar de gegevens van 6,5 miljoen mensen bevatten, werd door GGD-medewerkers op internet te koop aangeboden.

"De kans op identiteitsfraude is klein. Met alleen het BSN en NAW-gegevens kunnen geen bankrekeningen worden geopend of telefoonabonnementen worden afgesloten", zo laat de Rijksdienst weten, die zowel door gemeenten als burgers over het datalek werd benaderd. Volgens de Rijksdienst is het openen van bankrekeningen of afsluiten van telefoonabonnementen alleen mogelijk wanneer er een kopie van een identiteitsdocument of documentnummer bij het datalek is betrokken.

Burgers die zich zorgen maken kunnen contact opnemen met de GGD om te achterhalen of hun gegevens bij het datalek zijn betrokken. In het geval de gegevens ook zijn misbruikt kunnen burgers aankloppen bij het het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en –fouten (CMI) en kan er aangifte bij de politie worden gedaan.

Naar aanleiding van het datalek werd er ook gesproken over het verstrekken van een nieuw burgerservicenummer aan slachtoffers. Hiervoor is zelfs een online petitie gestart. Een nieuw BSN is volgens de Rijksdienst niet nodig. "De kans op identiteitsfraude met alleen het BSN is zoals aangegeven klein. Het BSN is een zogenaamd 'informatie loos' nummer en wordt alleen door de overheid gebruikt bij de verwerking van persoonsgegevens en in contact met de burger. Het is in het geval van een datalek niet nodig om het BSN te veranderen."