Gezondheidsraad: bedrijven mogen om vaccinatiebewijs vragen

Bedrijven en instellingen mogen mensen die toegang willen tot diensten of voorzieningen om hun vaccinatiebewijs vragen, zo adviseert de Gezondheidsraad aan het kabinet. Een dergelijke maatregel mag echter niet leiden tot discriminatie of ongelijke behandeling en moet de privacyregels respecteren. De overheid moet erop gaan toezien dat bedrijven en instellingen zich hier ook aan houden, aldus de Gezondheidsraad.

Minister De Jonge van Volksgezondheid vroeg de Commissie Ethiek en recht van de Gezondheidsraad een afwegingskader op te stellen voor de ethische dilemma's en juridische vragen die zich kunnen voordoen bij de coronavaccinatie. Het gaat dan met name om de vraag in hoeverre de overheid mensen mag stimuleren om zich te laten vaccineren.

De Wet publieke gezondheid staat niet toe om mensen onder dwang te vaccineren. "Drang is niet per definitie onaanvaardbaar, maar er moet wel een rechtvaardiging voor bestaan", laat de raad in het advies weten. Die stelt verder dat private partijen de vrijheid hebben om een vaccinatiebewijs als voorwaarde te stellen voor toegang tot diensten of voorzieningen.

Wel moet hierbij aan relevante wet- en regelgeving worden voldaan. Zo moeten private partijen kunnen aantonen dat het vaccinatiebewijs een gerechtvaardigd doel dient, noodzakelijk is om dat doel te bereiken en voldoet aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit.

Toestemming

Vaccinatiegegevens die artsen of andere zorgverleners verzamelen en registreren vallen onder het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat deze gegevens niet zomaar met derden mogen worden gedeeld. Dit kan echter wel met uitdrukkelijke toestemming van de gevaccineerde. "Dit betekent dat vaccinatiegegevens alleen met derden kunnen worden gedeeld als de gevaccineerde daarvoor expliciete toestemming geeft, of als deze zelf de informatie over de vaccinatie deelt met anderen", schrijft de raad in het advies.

Dit is mogelijk door het tonen van een vaccinatiebewijs of door het daadwerkelijk verstrekken van de gegevens aan een ander. Bedrijven die met vaccinatiebewijzen aan de slag gaan moeten zich hierbij verder houden aan de regels van de AVG en de Uitvoeringswet AVG. Dit is met name het geval wanneer private partijen vaccinatiegegevens van de betrokkene registreren in een papieren of digitaal registratiesysteem.

De Gezondheidsraad wijst erop dat de toestemming van de betrokkene voor de gegevensverwerking volledig in vrijheid gegeven moet zijn. "Als een vaccinatiebewijs een voorwaarde is voor toegang tot voorzieningen zonder dat er een redelijk alternatief is, kan volgens de commissie niet worden uitgegaan van in vrijheid gegeven toestemming."

Wanneer er onaanvaardbare inbreuken op de individuele grondrechten van mensen plaatsvinden moet de overheid ingrijpen, vindt de Gezondheidsraad. Dit zou kunnen worden gedaan door middel van wetgeving of richtlijnen die brancheorganisaties zelf opstellen.