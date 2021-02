Erasmus Universiteit verplicht tweede camera bij online tentamens

Studenten van de Erasmus Universiteit die een online tentamen doen waarbij surveillancesoftware wordt ingezet moeten voortaan verplicht een tweede camera gebruiken. Dat moet fraude voorkomen, zo stelt het College van Bestuur. De universiteit zegt wel dat het het gebruik van surveillancesoftware bij online tentamens tot een minimum zal beperken.

Vorige maand meldde Security.NL al dat studenten van de universiteit naast de webcam van hun laptop ook hun smartphone als camera moesten gaan instellen. Dit leidde tot Kamervragen van de Partij van de Dieren. Ondanks kritiek van de Universiteitsraad heeft de universiteit toch besloten om sinds afgelopen donderdag een tweede camera in te zetten bij proctored tentamens, zo laat Erasmus Magazine weten.

Aanleiding voor de maatregel is de ontdekking van een fraudemogelijkheid bij het gebruik van alleen de webcam. De universiteitsraad heeft het College van Bestuur uitgenodigd voor een nieuwe bijeenkomst om over het gebruik van surveillancesoftware te praten. Naar aanleiding van eerdere gesprekken met de universiteitsraad heeft de universiteit toegezegd het afleggen van online tentamens met surveillancesoftware tot een minimum te beperken, meldt het Financieele Dagblad.

Eén van de studenten van de Erasmus Universiteit die werd gewaarschuwd omdat ze een verplichte stap tijdens het online tentamen was vergeten vindt dat de universiteit geen surveillancesoftware moet gebruiken waarin studenten per ongeluk verplichte stappen kunnen overslaan of die studenten voortdurend vraagt om hun scherm te delen. "Er moet meer balans zijn met het welzijn van de studenten. Als dit onvoldoende kan worden gegarandeerd, moet een andere vorm van toetsing worden overwogen", zo laat ze in Erasmus Magazine weten.