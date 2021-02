Bunq voert IBAN-Naam Check in na kritiek Consumentenbond

Bunq heeft na kritiek van de Consumentenbond besloten om de IBAN-Naam Check in te voeren die controleert of de naam die klanten bij een overboeking opgeven ook bij het ingevoerde rekeningnummer hoort. Volgens de Consumentenbond is het belangrijk dat banken de IBAN-Naam Check toepassen om hun klanten te beschermen. Bunq was één van de weinige banken die dit veiligheidssysteem nog niet gebruikte.

Vanaf begin maart kunnen Bunq-klanten die geld overmaken de waarschuwing te zien krijgen. "Praktisch alle banken gebruiken dit systeem, en consumenten verwachten ook dat hun bank overschrijvingen op die manier controleert. Het is daarom goed dat Bunq dat nu ook doet. Daarmee wordt geld overmaken een stuk veiliger", zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond.

Daarnaast wordt Bunq volgende maand aangesloten op het Protocol Incidenten-waarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI). Dit systeem bevat een zwarte lijst waarmee banken kunnen controleren of potentiële klanten eerder betrokken waren bij fraude.

IBAN-nummers

In januari riep de Consumentenbond Bunq op om meer te doen tegen oplichting. Eén van de kritiekpunten betrof het aantal IBAN-nummers dat Bunq-klanten krijgen. Dit zou de bank aantrekkelijk voor oplichters maken. Klanten krijgen namelijk standaard 25 IBAN-nummers. Daardoor zouden kwaadwillenden langer kunnen doorgaan met criminele activiteiten voor de bank het in de gaten heeft.

"Klanten krijgen bij Bunq standaard 25 IBAN-nummers. Dat vinden wij zorgelijk, omdat ze daardoor bij andere platforms langer onder de radar kunnen blijven in geval van oplichting", stelt Molenaar. Bunq is het niet met de kritiek eens en zegt met slimme fraudedetectie verdachte rekeninghouders te detecteren en dan meteen al hun IBAN-nummers te blokkeren.