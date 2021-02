NVB: publieke digitale euro kan bijdragen aan Europese soevereiniteit

Een publieke digitale euro kan bijdragen aan Europese soevereiniteit en de internationale rol van de euro, zo vindt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Wel is het belangrijk om eerst de doelen van een dergelijk munt te bepalen. "Op dit moment zijn er veel ideeën over de mogelijke doelen van een publieke digitale euro. De vormgeving van de publieke digitale euro – en daarmee de eventuele gevolgen voor het financiële stelsel – hangt sterk af van de keuzes in die doelen", aldus de NVB in een document over een publieke digitale euro (pdf).

In het document worden verschillende mogelijke doelen van een digitale euro genoemd, zoals een alternatief voor digitale munten van buiten de Eurozone, ondersteuning voor de internationale rol van de euro, het mogelijk maken van programmeerbaar geld, financiële inclusie en een aanvulling op – of vervanging van – munten en bankbiljetten

Volgens de NVB is het niet waarschijnlijk dat munten en bankbiljetten in Nederland spoedig zullen verdwijnen. Mocht een digitale euro als aanvulling op of vervanging van fysiek cashgeld worden geintroduceerd, dan zijn er specifieke ontwerpkeuzes nodig. "Zo zou de mogelijkheid moeten worden ingebouwd om – tot op zekere hoogte – anonieme betalingen te kunnen doen. Ook offline gebruik van de digitale euro zou dan mogelijk moeten zijn", laat de NVB weten.

De bankvereniging ziet naar eigen zeggen kansen maar ook obstakels en conflicten tussen doelen en restricties die aan een publieke digitale euro zullen moeten worden opgelegd. "Het afbakenen van de doelen die een publieke digitale euro zou moeten verwezenlijken, is belangrijk om de benodigde designkeuzes helder te krijgen."

Afhankelijk van deze doelstellingen kunnen er één of meerdere pilots worden gestart om inzicht te krijgen in de meerwaarde van een dergelijke munt en de voor- en nadelen. Afsluitend zegt de NVB graag het gesprek aan te gaan met de politiek, beleidsmakers, toezichthouders en andere maatschappelijke partijen over de mogelijke toepassingen van een digitale euro.