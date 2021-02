Securitybedrijf klaagt Facebook aan voor inbeslagname domeinen phishingtest

Securitybedrijf Proofpoint heeft Facebook aangeklaagd omdat het sociale netwerk domeinen in beslag wil nemen die het voor phishingtests gebruikt. Het gaat om de domeinen facbook-login.com, facbook-login.net, instagrarn.ai, instagrarn.net en instagrarn.org. Proofpoint gebruikt deze domeinen voor phishingtests. Medewerkers van organisaties ontvangen een zogenaamde phishingmail met een link naar deze domeinen.

Wanneer medewerkers de link openen en op de website terechtkomen zien ze meteen dat het om een phishingtest gaat. Ook bij het direct bezoeken van domeinen in kwestie is dit zichtbaar. Afgelopen november startte Facebook een zogeheten Uniform Domain Name Dispute Resolution (UDRP) zodat registrar Namecheap de domeinen van Proofpoint zou overdragen aan het sociale netwerk.

In de UDRP stelt Facebook dat de domeinen verwarrend veel op die van Facebook lijken. Ook claimt het sociale netwerk dat Proofpoint de domeinen te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt. Daarnaast laat Facebook weten dat het een legitiem belang heeft om de domeinen te gebruiken in verband met het aanbieden van diensten aan het publiek.

Proofpoint bestrijdt dit en zegt dat het de domeinen te goeder trouw heeft geregistreerd en gebruikt om mensen het risico van typosquatting duidelijk te maken. Daarnaast is er geen sprake van verwarring vindt het securitybedrijf omdat de websites meteen laten zien dat die voor phishingtests worden ingezet.

Een arbiter van de World Intellectual Property Organization (WIPO) oordeelde op 25 januari dat Facebook gelijk heeft. Twee dagen later kreeg registrar Namecheap de opdracht om de domeinnamen aan Facebook over te dragen. Namecheap moet dit binnen tien werkdagen doen, tenzij Proofpoint bij een rechter bezwaar maakt. Dat heeft het securitybedrijf nu gedaan.

De it-beveiliger stelt dat het de domeinen te goeder trouw heeft gebruikt en ook van plan is dit te blijven doen. Ook vindt het bedrijf dat er geen sprake is van een inbreuk op het handelsmerk van Facebook. Proofpoint vraagt de rechter dan ook om te verklaren dat het gebruik van de domeinen voor phishingtests rechtmatig is en de domeinen weer in handen van het securitybedrijf komen (pdf).