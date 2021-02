Apple laat Google Safe Browsing-verkeer in iOS via eigen proxy lopen

Apple zal in de nieuwste versie van iOS een privacymaatregel toevoegen die moet voorkomen dat Google het ip-adres van Safari-gebruikers te zien krijgt wanneer bezochte websites worden gecontroleerd. Hiervoor zal Apple het verkeer van Google Safe Browsing via de eigen proxyservers laten lopen. Safe Browsing is een dienst van Google die internetgebruikers tegen phishingsites en malware moet beschermen.

Het techbedrijf zoekt op internet naar malafide websites en houdt die bij op een lijst waar Safe Browsing gebruik van maakt. Door middel van Safe Browsing kunnen Google Chrome, alsmede andere browsers, gebruikers voor kwaadaardige websites waarschuwen. Ook binnen Safari is de Google-dienst in te schakelen. Safari zal bij elke bezochte website een gehashte prefix van de url naar Google sturen om te kijken of het om een bekende malafide website gaat. Komt de url in de lijst van Safe Browsing voor, dan toont de browser een waarschuwing.

Door het gebruik van een gehashte prefix weet Google niet welke website de gebruiker bezoekt. Het techbedrijf ziet echter wel het ip-adres waar het verzoek van afkomstig is. Apple zal daar met de lancering van iOS 14.5 verandering in brengen, zo meldt The 8-Bit en is ook op Reddit te zien. Het Safe Browsing-verkeer zal in de nieuwe iOS-versie via proxyservers van Apple lopen, waardoor Google niet meer het ip-adres van Safari-gebruikers te zien krijgt. De feature is nu in de bètaversie van iOS 14.5 te testen. Wanneer de releaseversie van iOS 14.5 precies verschijnt is nog niet bekend.