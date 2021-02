Noors bedrijf krijgt 20.000 euro boete voor automatisch doorsturen e-mail

Een Noors bedrijf heeft van de Noorse privacytoezichthouder een boete van omgerekend 20.000 euro gekregen voor het onrechtmatig doorsturen van e-mail van een voormalige medewerker. De medewerker ontdekte dat e-mail voor zijn persoonlijke e-mailadres binnen het bedrijf automatisch werd doorgestuurd. Dit doorsturen vond enkele maanden plaats, zonder dat de ex-medewerker hiervan op de hoogte was gesteld.

De medewerker diende daarop een klacht in bij de Noorse toezichthouder Datatilsynet. Die stelde een onderzoek in en kwam tot de conclusie dat het automatisch doorsturen van de e-mail in strijd was met regelgeving voor werkgevers en toegang tot inboxes en ander elektronisch materiaal.

Daarnaast stelt de Datatilsynet dat het bedrijf de privacywetgeving heeft overtreden doordat een juridische basis voor het doorsturen ontbreekt, er niet is voldaan aan het informeren van de werknemer en die niet in staat is gesteld om beroep aan te tekenen. Verder is er niet voldaan aan regelgeving voor het verwijderen van persoonlijke data.

Naast de boete van omgerekend 20.000 euro moet het bedrijf de procedures voor het benaderen van de e-mailaccounts van medewerkers en ex-medewerkers schriftelijk vastleggen. Het bedrijf kan nog bezwaar maken tegen de boete.