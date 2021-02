Storing C2000-netwerk veroorzaakt door dataverkeer beveiligingscamera's

Een storing in het C2000-netwerk die zich eind vorig jaar voordeed werd veroorzaakt door het dataverkeer van geïnstalleerde beveiligingscamera's. Dat laat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer weten. Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten, zoals ambulance, brandweer en politie, maken voor hun communicatie gebruik van het C2000-netwerk, dat daardoor onderdeel van de vitale infrastructuur is.

Begin vorig jaar werd er overgestapt naar een vernieuwd C2000-spraaknetwerk. Grapperhaus meldt dat het netwerk geruime tijd al stabiel functioneert en in staat is gebleken om ook piekbelasting te kunnen verwerken. "Tijdens de jaarwisseling, met op oudejaarsdag een uitschieter van 185.777 geplaatste oproepen, heeft het netwerk goed gefunctioneerd. Ook tijdens de rellen, die in januari op verschillende plaatsen in Nederland plaatsvonden, heeft het netwerk de grootschalige inzet die dat van de hulpdiensten vroeg goed kunnen verwerken", aldus de minister.

Het C2000-netwerk kreeg eind vorig jaar echter met een storing te maken. Vanwege verschillende incidenten met telecommasten die zich vorig jaar april voordeden, variërend van diefstal van onderdelen tot sabotage en brandstichting, gaf Grapperhaus de opdracht om de kritieke C2000-masten uit te rusten met bewegingsmelders en bewakingscamera’s.

Het gebruik van deze camera's had gevolgen voor het netwerk, legt de minister uit: "Eind vorig jaar was er sprake van een verstoring van het C2000-netwerk als gevolg van het extra dataverkeer van de geïnstalleerde beveiligingscamera’s. Het transport van de camerabeelden zorgde voor problemen in het opzetten van gesprekken van C2000 en het beheerverkeer." Volgens Grapperhaus had de storing geen gevolgen voor het spraak- en pagerverkeer. Als tijdelijke oplossing werd besloten de beeldkwaliteit van de camerabeelden tot een "recherchewaardig niveau" te beperken.

Mocht het C2000-netwerk uitvallen dan beschikt elke regionale eenheid van de politie over een afzonderlijk toestel met een 'Push-to-Talk' app of heeft deze app beschikbaar op al aanwezige toestellen. De minister streeft echter naar een gezamenlijke terugvaloptie voor C2000 en is een Europese aanbesteding gestart. Deze terugvaloptie moet op standaard smartphones werken die gebruikmaken van bestaande contracten bij mobiele providers. Grapperhaus verwacht dat de terugvaloptie voor het einde van dit jaar wordt opgeleverd.