Netwerk wetenschapsorganisatie NWO platgelegd door malware-infectie

Het netwerk van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is niet benaderbaar nadat servers met malware besmet raakten. Hierdoor heeft de wetenschapsorganisatie onder andere alle subsidieaanvragen opgeschort. "Geen van de applicaties die op het netwerk van NWO draaien is momenteel toegankelijk", aldus de organisatie in een verklaring op de eigen website.

Zo is NWO niet meer benaderbaar via e-mail en kan het ook allerlei software niet gebruiken. De wetenschapsorganisatie investeert jaarlijks bijna 1 miljard euro in onderzoek, onderzoek gericht op maatschappelijke uitdagingen en in onderzoeksinfrastructuur. De applicatie die de subsidieaanvragen afhandelt draait op een externe server en lijkt niet geïnfecteerd te zijn. "Uit veiligheidsoverwegingen is deze server echter momenteel volledig afgesloten voor iedere gebruiker, totdat zeker is dat er geen infectie is of kan plaatsvinden", aldus de NWO in een verklaring. Om wat voor malware het gaat is niet bekendgemaakt.

Doordat de server is afgesloten is het gehele primaire proces van NWO en van de beide Regieorganen SIA en NRO voor onbepaalde tijd opgeschort. Subsidierondes met een deadline in de nabije toekomst worden opgeschoven en de beoordeling van calls waarvan de deadline al gepasseerd is kunnen niet doorgaan. NWO zal de komende weken bekijken hoe en wanneer het subsidieproces weer kan worden opgestart.

Afsluitend meldt NWO dat het gedurende het onderzoek en tijdens de herstelwerkzaamheden geen verdere mededelingen doet over de manier waarop de infectie tot stand is gekomen en over de verdere afwikkeling van de kwestie.