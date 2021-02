Kamervragen over spionage via douanescanners in Rotterdamse haven

Opnieuw zijn erin de Tweede Kamer vragen gesteld over mogelijke spionage via douanescanners in de Rotterdamse haven. GroenLinks-Kamerlid Buitenweg vroeg minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om opheldering over scanners van het Chinese bedrijf Nuctech. Eerder stelden PvdA en VVD al vragen aan de minister.

Aanleiding zijn artikelen in het Financieele Dagblad en NRC. Volgens de kranten vrezen beveiligingsexperts in binnen- en buitenland en enkele overheden dat de Chinese staat, deels eigenaar van Nuctech, de scanners kan inzetten voor spionage of de verzamelde data kan misbruiken. Zo hebben Litouwen, Canada en de Verenigde Staten de scanners wegens het risico op spionage en misbruik van data door de Chinese overheid besloten te weren.

"Vindt u het wenselijk om in de vitale infrastructuur gebruik te maken van Chinese leveranciers? Zo ja, welke veiligheidswaarborgen zijn er om Chinese leveranciers te screenen?", stelt Buitenweg de vraag. Ze wil ook van de minister weten hoe het toegangsbeheer tot de scanners is geregeld, zowel tot die van Nuctech als tot die van andere leveranciers.

"Deelt u de mening van de experts waar NRC mee sprak dat, ondanks de toezegging van de douane dat de scans in eigen beheer worden geëxploiteerd op een gesloten datanetwerk, de beveiliging van de Nuctech scanners toch kwetsbaar is? Zo nee, waarom niet?", gaat Buitenweg verder. Verder vraagt ze aan Grapperhaus of het klopt dat monteurs van defecte scanners in principe een mobiele dataverbinding met het hoofdkantoor kunnen opzetten om zo de problemen snel te verhelpen en of de minister bereid is deze mogelijkheid stop te zetten. Grapperhaus heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.